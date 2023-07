Twee mensen gewond door botsing met auto tegen lantaarnpaal

indebuurt.nl Aantal nationali­tei­ten, gemiddelde leeftijd en meer: de Vierdaagse 2023 in cijfers

Dat de Nijmeegse Vierdaagse een groot evenement is, hoeven we jou niet te vertellen. Maar hoeveel mensen lopen precies mee? Uit hoeveel verschillende landen komen die mensen? Hoeveel lopers komen uit Nijmegen? En starten er mensen in een rolstoel? Dit is de Vierdaagse 2023 in cijfers.