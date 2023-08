Voor presenta­tor Saïda Maggé betekent Nijmegen thuiskomen: ‘Dan kenne we mooi weer de hele dag Nimweegs praote’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen die een band met de regio hebben uit hun comfortzone door ze te interviewen in zijn oude camper. Vandaag is presentator van de NOS Saïda Maggé (35) te gast. Een gesprek over opgroeien in Nijmegen, ouderschap en haar werk als nieuwslezer.