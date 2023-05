Uittip: een wijnfestival met livemuziek tussen de wijnvelden in Nijmegen

Straatcoa­ches blijven zeker tot 2026 in Druten en Wijchen: ‘We spreken straattaal, dat levert respect op’

De twee straatcoaches in Druten blijven in ieder geval tot 2026 op straat. Dat heeft het gemeentebestuur besloten. Tot nu toe was de inzet van de straatcoaches een tijdelijke pilot. Wijchen besloot al eerder om er langer mee door te gaan.