Uittip: escape room over Nijmeegs studentenverzet open in de Vasim

De educatieve escape room die de Radboud Universiteit in 2018 in het leven riep rond het verhaal van studentenverzetsleider Jozef van Hövell, is verhuisd. Het nagebouwde studentenhuis staat nu in een fabriekshal op het Vasimterrein.

De de Radboud Universiteit opende in 2018 de escape room voor het eerst in Museum het Valkhof. Daar zou die blijven tot en met mei 2020, maar wegens corona sloot de locatie eerder. Een van de oorspronkelijke initiatiefnemers, Mark Smolenaars, blies het project nieuw leven in en opende een maand geleden de nieuwe locatie bij ROX Escape Experience onder een nieuwe titel: ‘De bezetting. Universiteit in verzet’.

Praeses Carolus Magnus

De escape room is gebaseerd op het huis waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Jozef van Hövell woonde. De Nijmeegse student was praeses van studentenvereniging Carolus Magnus én leider van het studentenverzet in de stad.

Leven in oorlogstijd

Met de educatieve escape room wil de universiteit de studenten van nu laten ervaren hoe het is om in oorlogstijd te leven. Bezoekers kunnen in de huid kruipen van Jozefs huisgenoten en komen voor ingewikkelde morele dilemma’s te staan. Radboud-historici werkten mee aan het project om te zorgen dat de historische feiten kloppen.

Op het Vasimterrein

De Bezetting is te vinden op het Vasimterrein in Nijmegen-West. Bezoekers kunnen er elke dag terecht, behalve op dinsdag. Het spel kan worden gespeeld met een groep van drie tot zes spelers en kost 140 euro.

