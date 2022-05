Vader van beschoten man uit Hatert: ‘Ze gingen lamskoteletjes halen en toen werden we opeens door de politie gebeld’

Nee zijn naam - bekend bij de redactie - wil hij niet gepubliceerd zien. Want er gaan al de wildste verhalen over hem en zijn familie. De vader van de man die gisteren in de Nijmeegse wijk Hatert werd neergeschoten is duidelijk aangeslagen woensdagochtend, wanneer hij vertelt over de gebeurtenissen van een dag eerder. ,,Ik ben nu thuis met mijn gezin en alleen maar bezig met mijn kinderen. We schrokken ons rot, toen we gebeld werden de politie.”