Van ‘automobilistje pesten’ tot ‘verhaal voor de bühne’: forse kritiek op nieuwe fietscampagne

met video Broodbak­wed­strijd á la Heel Holland Bakt in Wijchen: uiteinde­lijk gaat het toch om de smaak

Bak een lekker brood van tarwe-volkorenmeel met gist of desem, zout en water. Dat was de vrolijke opdracht voor trouwe klanten van de 10-jarige Molenwinkel Wijchense Molen. Á la Heel Holland Bakt was er zaterdagmiddag een serieuze jury die hun baksels visueel keurden, bevoelden, beluisterden en, oh ja, ook nog proefden.