Van chaos naar rust: Wilco fotografeerde de heftigste demonstraties in Parijs en woont nu met zijn gezin in Malden

met video Buren Groesbeeks kraakpand Lee Ho Fook klagen over ‘disco’: ‘We worden wakker van het geboenk’

Omwonenden zijn de krakers in het leegstaande Chinese restaurant Lee Ho Fook in Groesbeek helemaal zat. Ze klagen over geluidsoverlast. Als het donker wordt, verandert het kraakpand volgens hen in een discotheek met lichteffecten buiten. De krakers beloven beterschap.