‘Van een schaamflat naar een schaamvlek: Een soort Bermudadriehoek op z’n Nimweegs’

Wat wordt dé Boom van Berg en Dal? Nek-aan-nekrace tussen drie exemplaren bij online verkiezing

BERG EN DAL - Wat is de meest bijzondere boom in de gemeente en verdient de eretitel ‘Boom van Berg en Dal’. Die online verkiezing is momenteel in volle gang en drie bomen zijn verwikkeld in een nek-aan-nek-race. Stemmen kan nog tot 4 december.

29 november