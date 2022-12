Van omgekomen Boukje en Roos tot eerste promovendus: Radboud Universiteit geeft nieuwe paden een naam

Van oud tot jong

Op de nog te plaatsen borden zullen de namen van vier mannen en vijf vrouwen prijken. De oudste naamgever is Rein van der Velde. Hij werd geboren in 1894 en was in 1924 de eerste promovendus aan de Radboud Universiteit.

Twee andere, bijzondere namen zijn die van Boukje Niewold (1978) en Roos de Jong (1977). De studenten kunstgeschiedenis en archeologie kwamen in 2001 in Zuid-Duitsland om het leven op weg naar een opgravingscampagne in Pompeï, toen het busje waarin zij reisden van de weg raakte.

Een overzicht van de oud-studenten en promovendi naar wie een pad vernoemd is.

Rein van der Velde (1894-1982) was de eerste promovendus aan de Radboud Universiteit (1924). Hij werkte daarna als docent klassieke talen aan het gymnasium in Amersfoort.

Thea Ivens (1906-1997) was een van de eerste vrouwelijke bestuursleden van studentenvereniging Carolus Magnus en gemeenteraadslid in Nijmegen.

Moises Frumencio da Costa Gomez (1907-1966) uit Curaçao was een student rechtsgeleerdheid in de jaren twintig en dertig. Hij was van 1951 tot 1954 voorzitter van de regeringsraad en wordt gezien als de eerste premier van de Nederlandse Antillen.

Douwine Norel (1909-2000) was de eerste vrouw die in Nijmegen in de geneeskunde promoveerde (1956) en de eerste vrouw die in Nederland als chirurg werd geregistreerd.

Ida Groenewout (1909-1999) was medio jaren dertig onder andere voorzitter van de Club van Protestantse Studenten en daarmee de eerste vrouwelijke student die een belangrijke bestuurlijke positie in een gemengde studentenvereniging bekleedde.

Fritz Polak (1917-1943) was een Joodse man die zijn studie rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit in 1941 op last van de bezetter moest staken en in 1943 werd vermoord in Auschwitz.

Gerard Leckie (1943-1982) was een Surinaamse student psychologie in de jaren 60 en 70. Leckie werd door legerleider Desi Bouterse gezien als aanstichter van studentenprotesten en was in 1982 een van de vijftien slachtoffers van de Decembermoorden.