Van rotte kies naar aanwinst voor Nijmegen: woontoren aan Plein 1944 bereikt hoogste punt

met video Nijmeegse wijk trilt na van heftige schietpar­tij: ‘Het is het trauma van je leven’

Wat gebeurt er allemaal in de garageboxen onder hun huizen? Het is de grote vraag die bewoners van de flat in de Nijmeegse wijk Malvert bezighoudt. Ze zijn bovenal bezorgd, de dag nadat ze agenten zagen schieten op een auto die met een rotgang een van die boxen uit kwam rijden: ,,Wat als de hele flat een keer de lucht in gaat?’’