Van vuurwerkverbod tot klimaatgeld: haalt Arnhem buurstad Nijmegen al links in?

‘Welkom in Havana aan de Waal, de meest linkse stad van Nederland.’



Een brede lach verschijnt bij (inmiddels ex-)GroenLinks-leider Wouter van Eck op het gezicht, als hij in 2002 een geuzennaam voor Nijmegen de wereld in brengt. De ironische verwijzing naar de hoofdstad van het communistische Cuba zet de stad op de kaart als knalrood en groen tegendraads bolwerk.



De landelijke politiek maakt in dat jaar een ruk naar rechts. De Waalstad heeft juist voor het eerst een compleet links stadsbestuur met GroenLinks, PvdA en SP. ,,We konden eindelijk linkse idealen waarmaken, feeling met de stad terugkrijgen”, blikt van Eck terug. ,,Een eind maken aan de macht van bestuurderspartijen als PvdA en CDA, die eerder hun plannen doordrukten.”