Vechtscheiding lijkt Afrika Museum kop te gaan kosten: ‘Het is oppervlakkiger geworden’

video Afrika Museum laat het zien: als je goed zoekt, zie je overal in Gelderland sporen van slavernij

BERG EN DAL - De slavernij is niet alleen iets dat in de Randstad sporen heeft achtergelaten. Ook in Gelderland hebben veel locaties en voorwerpen een link naar dat verleden. Enkele souvenirs zijn te zien in de expositie ‘Heden van het slavernijverleden’, die tot de zomer in het Afrika Museum is ingericht.

17 december