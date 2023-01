Veel energiearmoede in Arnhem en omgeving: laag inkomen en heel hoge rekening voor gas en licht

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksinstituut TNO over 2022. In Arnhem was vorig jaar 11,7 procent en in Rheden 10,7 procent van de huishoudens energiearm. Dat is ruim boven het landelijk gemiddelde van 7,4 procent. In andere gemeenten in deze regio nam die groep de afgelopen twee jaar opvallend toe tot soms bijna 30 procent (Westervoort).