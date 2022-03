Veel rook bij garagebrand in Lindenholt; wijk deels afgesloten

Nijmege­naar (33) schiet neef in voet: 4 jaar cel voor poging tot doodslag

NIJMEGEN - Een 33-jarige man uit Nijmegen is woensdag veroordeeld tot 4 jaar cel voor poging tot doodslag, na een schietpartij in de Tolhuis 52ste straat in Nijmegen. De rechtbank vindt bewezen dat de Nijmegenaar heeft geprobeerd zijn toen 40-jarige neef neer te schieten. Het slachtoffer werd geraakt in zijn teen.

16 maart