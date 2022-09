Veilig zwemmen in Bisonbaai, blauwalg verdwenen

column 't plein ‘Begraaf­plaat­sen zijn vaak één grote geschiede­nis­les’

Ik dwaal graag over begraafplaatsen. Ik let dan op de namen op de grafstenen, let op leeftijden, data van overlijden. Probeer me voor stellen wat er gebeurd is als je plots reeksen graven met doden uit een bepaalde periode treft.

1 september