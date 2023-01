Verbazing om vechtpartij in de Achterhoek • Principes NEC de prullenbak in • Heeft Scherpen iets aan zijn ogen?

Sterkste daling van prijzen bestaande koopwonin­gen in tien jaar

De huizenprijzen zijn gestaag aan het dalen. In het laatste kwartaal van 2022 waren de prijzen opnieuw lager dan in het kwartaal ervoor. Volgens het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zakten de prijzen in december met 2,3 procent ten opzichte van november, wat de sterkste daling in tien jaar is. De prijzen zwakken nu al vijf maanden op rij af.

