Verdachte (38) opgepakt voor mishandelen vrouw in Malden, slachtoffer raakte gewond aan gezicht

Nijmeegse Kim gooide het roer om: van topfunctie in Hong Kong naar Grieks platteland

NIJMEGEN - Ze woonde in Londen, New York en Hong Kong en werkte in het internationale bedrijfsleven. Nu leeft de Nijmeegse Kim van Dijk (29) op het Griekse eiland Paros, waar ze een stuk land ecologisch bewerkt en verstoten boerderijdieren opvangt. De kiem voor dit nieuwe leven ligt in Berg en Dal.

25 augustus