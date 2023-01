Verdachte van poging smokkel 800 kilo cocaïne wil afspraken maken met OM: ‘Ik wil het zo snel mogelijk afronden’

Stroom eraf in fiks deel Nijmeegse binnenstad, ook winkels in het donker: dít kun je daarvan merken

NIJMEGEN - Een pc, telefoon of tablet shoppen? Vergeet het donderdag maar bij de Coolblue in Nijmegen. De zaak blijft dicht wegens fikse werkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Een flink deel van het centrum komt deze week even zonder stroom te zitten. Dat heeft gevolgen voor bezoekers, bewoners en bedrijven.

6:34