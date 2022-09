Verdachten vergismoord Mehmet houden kaken stijf op elkaar: ‘Zoveel jointjes gerookt dat ik het niet meer weet’

MARATHONZITTING VERGISMOORDBEUNINGEN - Op een parkeerplaats in Beuningen werd de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy in de vroege ochtend van 6 juli 2020 met zeven kogels gedood. Een persoonswisseling, zo bleek al snel. Na twee jaar van rechercheonderzoek is maandag een start gemaakt met de strafzaak tegen zes verdachten.

En hoewel het strafdossier inmiddels meer dan 10.000 pagina’s telt, ontbreekt nog altijd een belangrijk deel van de puzzel. Want wie was nu het eigenlijke doelwit van de kille moordaanslag, nu als een paal boven water staat dat de Nijmeegse klusjesman niets op zijn kerfstok had en zich niet inliet met criminelen?

De rechtbank heeft de hele week uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. De zaak zou eigenlijk in Arnhem voorkomen, maar werd naar de grotere rechtbank in Rotterdam overgeheveld zodat alle verdachten tegelijkertijd voor de rechter kunnen verschijnen.

Lege stoel

De publieke tribune was op de eerste zittingsdag bijna tot de laatste stoel gevuld met familie en vrienden van de Nijmegenaar. Eén plek hadden ze vrijgelaten: die stond symbool voor de leegte die is ontstaan door het wegvallen van Kiliçsoy.

Het is maar de vraag of zij de aankomende dagen nog nieuwe antwoorden krijgen. De zes verdachten, met leeftijden van 23 tot 34 jaar en gekleed in trainingspakken en hoodies, maakten in de rechtszaal een passieve indruk.



Waar ze bij eerdere pro forma-zittingen nogal eens geagiteerd uit de hoek kwamen, zaten ze nu veelal onderuitgezakt in de beklaagdenbankjes en beriepen ze zich voortdurend op hun zwijgrecht. ,,Ik heb zoveel jointjes gerookt”, zei een van hen. ,,Ik weet het allemaal niet meer. Mijn hoofd is zó beschadigd.”

Quote Met alleen een beroep op het zwijgrecht overtuig je ons niet rechter

Het bewijs tegen de verdachten lijkt echter overweldigend, bleek tijdens de feitenbehandeling in de rechtszaal. Er zijn belastende getuigenverklaringen, DNA-bewijzen en app-gesprekken die onomwonden in de richting van verdachten wijzen, zo werd ze voorgehouden.



,,Als u een andere lezing over de feiten hebt, horen we dat graag”, verzuchtte de rechter halverwege van de zittingsdag. ,,Want met alleen een beroep op het zwijgrecht overtuig je ons niet.”

Gestolen auto’s

Tijdens de zitting bleek ook nogmaals hoe geraffineerd de moordaanslag was voorbereid en uitgevoerd. Kiliçsoy werd belaagd door twee schutters en van dichtbij doorzeefd met zeven kogels, waarvan er uiteindelijk één fataal bleek te zijn.



De schutters, volledig in het zwart gekleed, vluchtten direct na de schietpartij in een witte Volkswagen Transporter. Een gestolen bestelbusje, zo ontdekte de politie naderhand. Een zwarte Renault Megane, waar ze in Winssen op overstapten, bleek óók al gestolen te zijn en werd daags na de moord uitgebrand aangetroffen in Zaandam.

‘Een hele grote’

Nu vaststaat dat Kiliçsoy niet het beoogde doelwit was, blijft de vraag wie de schutters wél voor ogen hadden. Uit versleutelde chatberichten die de recherche wist te hacken, bleek dat ‘de man die we moesten hebben, een hele grote is’. Wie dat zou zijn, blijft onduidelijk.



Er zijn redenen om aan te nemen dat het ging om een afrekening uit de Amsterdamse onderwereld, blijkt uit het strafdossier. Zo matchen de kogelhulzen die in Beuningen zijn aangetroffen met de kogels van een latere schietpartij in Amsterdam.

Mislukte liquidatiepoging

Ook houdt justitie twee verdachten verantwoordelijk voor een eerdere mislukte liquidatiepoging, waarbij een chaletwoning in een recreatiepark in Tienhoven werd beschoten. Daarbij raakte een onschuldige passant zwaargewond. Net als in Beuningen leek het motief voor de schietpartij gelegen in een drugsconflict.



Of het laatste stuk van de puzzel alsnog kan worden gelegd, moet de aankomende dagen blijken. De strafeis van justitie laat voorlopig even op zich wachten: die staat gepland voor 31 oktober. Als de zaak niet tussentijds wordt geschorst, volgt op 15 november uitspraak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.