Verdriet bij jonge NEC-supporter Yannieck (9) om verplaatst avondduel: ‘Het is te laat, ik mag niet mee’

Deze winkel in Beek staat al zeventien jaar te huur: ‘Hij is nagenoeg onverhuur­baar’

BEEK - Het gaat om 113 vierkante meter, die per jaar 12.995 euro aan huur moet doen. Een ‘marktconforme prijs’, zegt de bedrijfsmakelaar. Toch staat deze winkel in het winkelcentrumpje Schellingshof in Beek sinds de oplevering in 2005, zeventien jaar geleden dus, te huur.

11 augustus