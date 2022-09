Vergeten Amerikaanse bevrijder Romeo Hamel sneuvelde in Erlecom maar keert nu terug op plaquette

Erlecom kwam aan het eind van Operatie Market Garden, in september 1944, in de frontlinie te liggen. De Britten en Amerikanen waren opgerukt vanuit het zuiden. Het luchtlandingsoffensief dat op 17 september 1944 startte om de bruggen bij Grave, Nijmegen en Arnhem te veroveren, om zo door te kunnen stoten naar Duitsland, was tussen Nijmegen en Arnhem tot staan gebracht.

Het was niet gelukt de brug over de Nederrijn in Arnhem te veroveren op de Duitsers en om de Waalbrug bij Nijmegen was stevig gevochten. De Geallieerden probeerden in de Ooijpolder en bij Groesbeek door de Duitse linies te breken, maar de weerstand bleek bijzonder groot. Hamel en zijn maten waren ingekwartierd in de Erlecomse boerderij en gingen bijna eten toen er twee mortiergranaten door het dak in het huis landden. Zeker drie para's werden dodelijk getroffen. Zeven anderen raakten zwaargewond. Dat stond tot nu toe op de plaquette.