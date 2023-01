Vergrijzing oorzaak van personeelstekort: één op de tien werknemers gaat binnen 7 jaar met pensioen

Fouad el M., gezocht vanwege de moord op twee bejaarde vrouwen in Nijmegen, woont bij zijn ouders in Marokko

NADOR - Fouad M., gezocht vanwege de moord op twee bejaarde vrouwen in Nijmegen, woont bij zijn ouders in Marokko. Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander in zijn geboortestad Nador. Ook zijn broer Malik, een cruciale getuige die spoorloos was, woont daar.

18 januari