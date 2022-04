Verhalen over Joodse stadsgenoten bij Open Joodse Huizen Nijmegen: ‘Door het raam zagen ze hoe Piet werd weggevoerd’

Met video Gaslek in Nijmeegse wijk gedicht: bewoners Waterkwar­tier mogen weer naar huis

NIJMEGEN - Paniek in de Nijmeegse wijk Waterkwartier: dertig woningen in de Berkelstraat werden dinsdagochtend ontruimd vanwege een gaslekkage. Bewoners mochten ’s ochtends urenlang hun woning niet in.

26 april