Verkeerschaos door gekantelde vrachtwagen met varkensvlees: ‘Chauffeur heel erg geschrokken’

Heumen is om: De Vuurvogel wacht niet de sloopkogel, maar een eerbetoon als ‘uniek’ monument

De voorgenomen sloop van het voormalige schoolgebouw De Vuurvogel I in Malden is vrijwel zeker van de baan. Het gebouw is architectonisch te waardevol om te verdwijnen, oordeelt het Geldersch Genootschap. In plaats van de sloopkogel lonkt nu de status van gemeentelijk monument.