Verkeersdrama Groesbeek: na wielrenner overlijdt ook automobiliste (40)

De bestuurster van de auto werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd, waar zij in kritieke toestand verbleef. Maar inmiddels maakt de politie bekend dat ook de 40-jarige vrouw het ongeval niet heeft overleefd. Het is nog onbekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Volgens ooggetuigen slingerde de auto van weg naar fietspad, werd de wielrenner geraakt en daarna tientallen meters meegesleurd.

Elektriciteitshuisje

De wielrenner werd op de motorkap van de auto gelanceerd en kwam tegen het elektriciteithuisje tot stilstand waar het slachtoffer ook terecht kwam.



Het elektriciteitshuisje raakte totaal vernield waardoor zo’n twaalf woningen, boerderijen, ijssalon de Foxhill en camping Landgoed Den Heuvel vanaf 16.00 uur zonder stroom kwamen te zitten. Netbeheerder Liander heeft het elektriciteitshuisje moeten verwijderen en plaats gemaakt voor een noodaggregaat.



Henk Daanen van landgoed en camping Den Heuvel heeft een kwartier na de stroomuitval zijn aggregaat in werking gesteld evenals Ivo Poelen van Boerderij ijssalon Foxhil. Vrijdagavond om 23.45 uur had iedereen weer stroom. De schade aan het elektriciteitshuisje- wat niet meer te repareren is – bedraagt 50.000 euro terwijl een nood aggregaat 2500 euro per dag bedraagt.



De weg was vanaf gistermiddag urenlang afgesloten, maar deze is vandaag weer toegankelijk voor verkeer.