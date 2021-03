Verliefd op corona: Annemarie zat jaar in lockdown met gehandicapte zoon Job

column Moeten we in ons quarantai­ne­hol afwachten tot er een vaccin is uitgevon­den?

18 april Annemarie Haverkamp schrijft over het leven met haar gehandicapte zoon Job. Ze maakt zich zorgen over de 1,5 metersamenleving. ‘Het is ondoenlijk een 1,5 metersamenleving in te richten waarin alle gehandicapten ook afstand houden.’