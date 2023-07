Vermiste Bo (14) was niet bij Vierdaagsefeesten, maar in Arnhem

Geen soep van Jeanne meer voor de Vierdaag­selopers: ‘Ik ben er om afscheid te nemen’

Menig 50-kilometerloper zal zich woensdag, op de Dag van Wijchen, verheugen op een bakje soep van Jeanne van Haren (70). Het is een begrip in Balgoij. Maar de wandelaars wacht dit keer een verrassing: Jeanne is ermee gestopt. Na 40 jaar.