Verplicht mondkapje is in Radboudumc nog geen verleden tijd: ‘Piek van corona en griep nog te hoog’

update Nijmeegse krakers verlaten pand Karrengas verplicht na een maand: ‘Voelde écht als ons thuis’

De krakers van kraakcollectief Jantien hebben het gekraakte pand aan de Karrengas in Nijmegen verlaten. Maandagochtend waren alle krakers vertrokken Een achtergelaten spandoek voor het raam, met de tekst ‘Home is where de leegstand is’, is de enige stille getuige van de kraakactie die ongeveer een maand heeft geduurd.