Verrassing: koningin Máxima bezoekt Nijmeegse Jumbo en milieustraat

Het nieuwe fitnessen: buiten boksen in een tent

12:48 MOLENHOEK - Niet binnen in de sportschool, maar buiten in een enorme open tent van 500 vierkante meter. Dat is waar nu de fitnessapparaten van Lierdal Sportcenter in Molenhoek staan. Coronaproof dus, en sporters reageren enthousiast, zegt ondernemer Rob Wijnhoven, die zelf aanvankelijk sceptisch was maar nu overtuigd is.