Verslaafde ouderen in Nijmegen die naar verpleeghuis moeten, kunnen nergens terecht

Het is haast een kansloze missie, weet gespecialiseerd ouderengeneeskundige Lauke Bisschops als ze weer een plek in een verpleeghuis moet zoeken. Het is in elk verpleeghuis dringen, maar ouderen die dak- of thuisloos zijn, met verslaving kampen en gedragsproblemen of schulden hebben, kunnen helemaal nergens terecht.