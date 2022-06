Vertraging voor bouw 300 woningen aan Waalhaven in Nijmegen: bouwen is te duur

vrijdaginterview Matthijs Glastra preekte bijna veertig jaar en weet: ‘God is ook buiten de Bijbel te vinden’

HUISSEN / MALDEN - Na 39 jaar preekt Matthijs Glastra zondag voor de laatste keer in ‘zijn’ protestantse gemeente in Huissen. Hij deed het op eigen wijze. ‘Ik vind het jammer dat er een kaft om de oude geloofsverhalen is gedaan en dat we dat de Bijbel noemen.’

24 juni