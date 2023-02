Vertrekkend directeur Heleen Wijgers: ‘De Stevenskerk verbindt alle Nijmegenaren’

Heeft staken wel nut? ‘Juist nu is de kans op succes groter, de werknemer heeft macht’

Opnieuw gaan werknemers in het openbaar vervoer staken. Ook in andere sectoren legt personeel het werk neer. Dat juist nu vaker wordt gestaakt is niet vreemd, zegt deskundige Alex Lehr van de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,We zitten in een ideale situatie voor succesvolle stakingen.”

