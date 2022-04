Vervuilende brom- en snorfietsen in Nijmegen massaal naar de sloop: subsidie voor sloopregeling nu al op

NIJMEGEN - Eigenaren van oude, vervuilende brommers of snorfietsen kunnen geen gebruik meer maken van de ‘anti-bromsubsidie’ van de gemeente Nijmegen. De subsidiepot voor 2022 is al helemaal leeg. In ruil voor het inleveren van hun ronkende tweewieler van vóór 2011 kregen gebruikers van deze regeling 400 euro.

Ruim 330 brommers en scooters van voor dit bouwjaar zijn sinds 1 oktober 2021 al naar de sloop gebracht. In totaal had Nijmegen dit jaar twee ton beschikbaar voor de sloopregeling.

De slooppremie was ook vorig jaar een succes: zo’n drie maanden na de invoering in december 2020 waren 182 voertuigen ingeleverd, waarmee de subsidiepot toen in maart zelfs al leeg was.

Luchtvervuiling

De gemeente wil het gebruik van deze oude voertuigen afremmen, omdat ze zorgen voor meer luchtvervuiling. Ook zijn ze slechter voor de gezondheid van bestuurders en andere weggebruikers. De eisen op het gebied van uitstoot waren voor 2011 veel minder streng. Vanaf 2025 mogen gebruikers van dit type voertuig delen van het centrum, Hof van Holland en Heijendaal zelfs niet meer in om de lucht te verbeteren.

De regeling heeft effect, gezien de afname van het aantal oude brom- en snorfietsen: het aandeel vervuilende brom- en snorfietsen in Nijmegen is gezakt van 49,9 naar 44,5 procent.

‘Goed gewerkt’

GroenLinks-wethouder Jan Wijnia hoopt op een vervolg van de regeling. ,,We zien dat het heel goed heeft gewerkt. We proberen een nieuwe subsidie te krijgen van het Rijk voor volgend jaar. Er is genoeg werk te doen: het blijft een klein deel van álle vieze brommers dat van de weg is gehaald.”

Vanuit dezelfde sloopregeling konden mensen ook een aanvullende subsidie krijgen voor het kopen van een elektrische fiets, brom- of snorfiets. Ook dit lijkt te werken. Het aandeel elektrische exemplaren is in twee jaar toegenomen van 3,3 procent naar 5,5 procent van alle fietsen, brom- en snorfietsen.