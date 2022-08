Verwarde, schreeuwende vrouw in Beek: Oosterpoort overweegt een kort geding

,,We hebben dit nog nooit gedaan”, zegt een woordvoerster. ,,We willen het door onze huisadvocaat laten onderzoeken. We willen graag weten wie we dan in een kort geding moeten aanspreken. Is dat de vrouw zelf of wellicht de zorginstantie die, wegens een wachtlijst, haar niet kan opnemen? En we willen weten of wij wel de partij zijn om dat kort geding aan te spannen. Of ligt dat op de weg van de gemeente?”