Verwarde, schreeuwende vrouw zorgt voor overlast in Beek: ‘De zorgaanbieders zitten allemaal met wachtlijsten’

Doornroos­je verbouwt: ruime foyer en nieuwe overloop met bar

NIJMEGEN - Na een concert of feest hutjemutje bij de garderobe? Het is bij Doornroosje eerder regel dan uitzondering en een ergernis voor bezoekers. Nu wordt de entree verbouwd en is dat probleem verleden tijd. ,,We kunnen straks zelfs programmeren op de gang.”

