Verwarde vrouw verstopt zich in plafond politiebureau in Nijmegen

Agenten werden in de ochtend aangesproken voor een Hongaarse vrouw. Omdat zij een verwarde indruk maakte hebben agenten de vrouw meegenomen naar het politiebureau. Agenten boden haar in de wachtruimte van het bureau een kopje thee aan om op te warmen en te kijken of zij hulp nodig had. Ook schakelden zij een arts in, alleen zag de dame in kwestie dat niet zitten.



,,Nadat de Hongaarse hoorde dat er een arts zou komen, ging ze even naar het toilet,” vertelt agent Sander Hoed ,,Dat is natuurlijk niks geks. Maar toen de vrouw na enkele minuten nog niet was teruggekeerd begonnen collega's zich toch zorgen te maken.”



Toilet leeg

,,De collega's keken op het toilet en zagen dat het toilet leeg was”, vertelt Hoed. ,,Geen van de agenten in het bureau had de vrouw zien vertrekken. Het bureau is op zaterdag gesloten, dus ze kon de deur ook niet zijn uitgelopen. Gezien je vanuit de wachtruimte alleen met een toegangspas de rest van het gebouw in kan, moest de dame dus nog in de wachtruimte of op het toilet zitten.”

Plafondplaten optillen met wapenstok

,,Uiteindelijk bleef met logisch nadenken maar een plek over: bovenop het plafond,” aldus Hoed. ,,Een collega heeft vervolgens met zijn wapenstok een voor een de plafondplaten omhoog gelift. Een plaat kwam niet omhoog: toen wisten we waar de vrouw zich bevond.” De enigszins verbaasde agenten hebben de vrouw uiteindelijk naar beneden geholpen, waarna de vrouw door de crisisdienst is onderzocht en meegenomen.



,,Ondanks dat de situatie natuurlijk zielig is voor de betrokken vrouw, hebben de collega's er toch enigszins om moeten lachen,” zegt de agent. ,,We maken veel mee in ons werk, maar dit was ook voor ons toch wel een hele bijzondere actie om mee te maken.”