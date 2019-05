Verzetsman Jean van Geuns (95) woont al jaren in VS: 'Niets is beter dan Nederland’

NXP schrapt banen door dip in chipmarkt

9:03 NIJMEGEN - Chipmaker NXP, met een grote fabriek in Nijmegen, schrapt zo'n twintig banen over verschillende afdelingen in Nijmegen en Eindhoven. Verder worden vacatures minder snel ingevuld, vliegen managers minder en worden projecten even uitgesteld. ,,We kijken goed naar de kosten en hebben links en rechts wel wat gedaan. Niks dramatisch'', zegt topman Guido Dierick.