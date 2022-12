Vier nieuwe hotelkamers, pal tussen de bomen in Mook: ‘Gasten willen ín de natuur zitten’

Vieze schoenen

,,We hebben geregeld gasten die bij ons een hotelkamer boeken, maar zeggen dat ze zo graag meer ín de natuur zouden zitten”, zegt Richard Meeussen van ’t Zwaantje. ,,Die kunnen we nu bieden, bijvoorbeeld aan mensen die het Pieterpad lopen, of de Walk of Wisdom. Je kunt met je vieze schoenen zó je huisje in lopen. En je hebt ook steeds meer mountainbikers. Die hebben er een eigen schuurtje bij. Het idee is dat mensen straks bij óns komen eten, natuurlijk.