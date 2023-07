Vierdaagse-bruidspaar komt in stijl de finish over: ‘Zó veel reacties gekregen’

met graphic Afvalschei­ding zit er al goed in bij Beuningen, Druten en Wijchen, luiercon­tai­ners erg populair

Luiers apart inzamelen is een hit. Het gaat sowieso best goed met het scheiden van afval in Beuningen, Druten en Wijchen. Dat blijkt uit de cijfers voor 2022 van afvalinzamelaar Dar. Maar natuurlijk kan het nóg beter.