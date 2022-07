Vierdaagse-icoon en recordhouder Bert van der Lans (90) geëerd met zeldzame penning

Zijn eerste Vierdaagse liep Van der Lans in 1947. Daarna volgden nog eens zeventig succesvolle deelnames. Alleen de edities van 2006 (die na één dag gestaakt werd door de hitte) en 2019 (door pech) kon hij niet uitlopen. Zijn zeventigste kruisje is bijzonder waardevol. Van echt goud, speciaal voor hem gemaakt.

Geen échte wandelaar

Wie Vierdaagse zegt, zegt Bert van der Lans. En dat terwijl hij zichzelf niet eens als een echte wandelaar ziet. Trainen doet hij nauwelijks, pas twee maanden van tevoren.

Zijn status is groots en om die te verstevigen kreeg Van der Lans vrijdagmiddag in concertgebouw De Vereeniging de Traianuspenning uitgereikt van burgemeester Bruls. Die prijst hem om zijn indrukwekkende wandelprestaties en talloze mediaoptredens. ‘Bovendien is hij een voorbeeld van sportief en gezond ouder worden’, zo schrijft de gemeente. De Traianuspenning bestaat sinds 2009, Van der Lans krijgt de speld als achtste Nijmegenaar opgespeld.

Volledig scherm Bert van der Lans zit op het ereterras, vergezeld door zijn erepenning en oorkonde. © Foto: Bert Beelen

Zichtbaar geëmotioneerd nam de recordhouder zijn penning in ontvangst. ,,Ik zal jullie niet te lang ophouden", sprak hij tegen de genodigden in De Vereeniging. In zijn speech bedankte hij marsleider Henny Sackers nog eens expliciet: ,,Hij heeft twee roerige jaren achter de rug. Ik wil ook de gemeente feliciteren met het feit dat de Vierdaagse weer doorgaat.”

Eenmaal bijgekomen vertelt Van der Lans dat hij behoorlijk is verrast door de penning. ,,Zo’n eretitel had ik niet verwacht. Misschien iets in de sporthoek, maar dit niet.”

Van der Lans stopt, inschrijfgeld voor dit jaar is ‘donatie’

De negentiger liep in 2019 voor het laatst mee, maar in dat jaar eindigde zijn deelname abrupt. Niet door een blaar of een blessure, maar door een val van zijn fiets.

Na twee vierdaagseloze jaren schreef de recordhouder zichzelf dit jaar weer plichtsgetrouw in voor de mars, maar zijn deelname was van meet af aan onzeker. ,,M’n vrouw zit sinds kort in een verzorgingstehuis en zelf heb ik een paar weken geleden een pacemaker gekregen. Daar ben ik nog herstellende van, mijn conditie is eigenlijk nog te slecht", zei Van der Lans in mei van dit jaar.

Uiteindelijk bleek meelopen onhaalbaar, ook in de toekomst. Van der Lans heeft zijn laatste Vierdaagsemeters gelopen. ,,Ik vind het nog steeds verdomd moeilijk dat het niet meer kan, maar mijn lichaam gaat steeds verder achteruit”, zegt hij vrijdag met zijn penning in de hand. ,,Nu ben ik vooral bezig met mijn dochter, die hem ook al 38 keer heeft gelopen. De appel valt niet ver van de boom, nee.”

Desondanks liet Van der Lans zijn inschrijving voor dit jaar gewoon staan. ,,Ze mogen mijn inschrijving zien als een donatie", klonk het begin deze maand.

Volledig scherm Bert van der Lans ontvangt de Traianuspenning van burgemeester Hubert Bruls © Bert Beelen