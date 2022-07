Vierdaagse stelt alles in het werk om lopers te informeren over geschrapte dinsdag; aftelklok heeft het nog wel verkeerd

De organisatie stelt alles in het werk om deelnemers op de hoogte te stellen van het historische besluit, zegt een woordvoerster. ,,We hebben het gedeeld via onze app, social media kanalen en er is een e-mail uitgestuurd. Mensen die hun startbewijs nog halen krijgen het dan ook meteen live te horen. En het is natuurlijk uitgebreid in alle journaals geweest. We hopen dat het op deze manier lukt en iedereen op de hoogte is.” De klok wordt volgens haar zo snel mogelijk aangepast.