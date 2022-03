Vierdaagsefeesten maakt eerste namen bekend: ‘Van bekende headliners tot aanstormend talent’

De Vierdaagsefeesten zijn met meer dan duizend optredens en 1,5 miljoen bezoekers in een week tijd het grootste evenement van het land. De afgelopen twee jaar ging het festival niet door vanwege corona. Nu de pandemie onder controle lijkt, maakt Nijmegen zich weer op voor talloze intieme feestjes en grootse uit-je-dakmomenten.



Volwaardige editie

,,Natuurlijk hebben we een mogelijke opleving van de pandemie wel in ons achterhoofd en zijn we daarop voorbereid”, vertelt een woordvoerder namens de organisatie. ,,Maar vooralsnog zijn de voortekenen heel goed en zetten we vol in op een volwaardige editie.”



Uit de nu vrijgegeven programmering valt op te maken dat alle vertrouwde podia van de partij zijn. Ook Matrixx at the Park is weer onderdeel van de Vierdaagsefeesten. Vorig jaar probeerden de mensen achter dit podium in het Hunnerpark eenmalig een losgeweekte en betaalde versie neer te zetten. Maar daarvoor gaf de gemeente toen geen toestemming.