Vierdaagsekampioen Bert van der Lans stopt en geeft het stokje door in Groesbeek

GROESBEEK - Over twee weken doen ze in Nijmegen mee aan de ‘echte’ Vlaggenparade van de Vierdaagse, maar zaterdag oefenden zeker veertig kinderen van het zogenoemde Vteam al een beetje bij het Groesbeekse Vrijheidsmuseum. Hun grote voorbeeld, record-vierdaagseloper Bert van der Lans, liep met ze mee.

Het was maar een rondje van een paar minuten, maar de vlaggen wapperden lustig in de zon, doedelzakspelers speelden erop los en de stemming kon niet beter. Het Vteam, dat is een wisselende club van enkele tientallen kinderen die sinds 2016 meeloopt. Het project is een initiatief van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds) en de kinderen houden door het jaar heen ook activiteiten met dat thema. Het mini-Vierdaagselogeerkamp vooraf ontstond als alternatief in coronatijd, maar lijkt een traditie te worden.

Betrokken

Betrokken kinderen zijn het, dus, en dat lieten ze zaterdagmiddag ook merken. Onder de indruk van de 90-jarige Nijmegenaar die de Vierdaagse wel 71 keer voltooide, vuurden ze de ene na de ander vraag op hem af. Zo kwamen ze erachter dat Van der Lans al in 1947 zijn eerste Vierdaagse liep en meteen veertig kilometer per dag moest lopen. En dat het hem hielp dat hij gewoon een sportieve vent was, die ook aan tafeltennis en voetbal deed.

Ongelukje

Van der Lans wilde ook wel wat weten: of de kinderen onderweg wel reserveschoenen en schone sokken en ondergoed meenemen. Want stel je voor dat ze onderweg eens een ‘ongelukje’ krijgen. Hoezo, kaatste de jeugd de bal terug, had hij dat weleens gehad, dan? ,,Nee, maar ik heb het wel een paar keer zien gebeuren", aldus Van der Lans. ,,En als je het in de broek doet, dan moet je in je blote kont verder.”

Staan de kinderen van tussen de 11 en 17 jaar nog aan het begin van hun Vierdaagseloopbaan, voor Van der Lans zit die er nu eindelijk op. Drie jaar geleden viel hij, na een valpartij met de fiets, na een dag uit. Vanwege gezondheidsproblemen is hij nu definitief gestopt.

Vierdaagsevlag

Er werd in Groesbeek overigens niet alleen gekletst en gewandeld. Er was ook een min of meer officieel moment. Symbolisch overhandigde Van der Lans de Vierdaagsevlag aan de jongste deelnemer van dit jaar, de 11-jarige Fleur Sessink uit Nijmegen.De ontroerde recordhouder kreeg ook twee presentjes: een speciale onderscheiding van het Vteam, en een foto van de hele club.

Volledig scherm Bert van der Lans (midden met pet) in gesprek met kinderen van het Vteam. © David van Haren