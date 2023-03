‘Vieze boef lacht het hardst’: Bruls verwacht dat burgemeesters minder drugswoningen sluiten

Gratis bomen voor iedereen in Nijmegen en omgeving: ‘Ik vraag mijn broer wel wat voor soort het is’

MALDEN/NIJMEGEN - Honderd miljoen bomen moeten er van de overheid de komende jaren bij komen in Nederland. Tegelijkertijd verdwijnen er jaarlijks miljoenen jonge scheuten in de kliko of de shredder. In Malden deelde Nathalie van de Veeken zaterdag duizend geredde zaailingen uit.