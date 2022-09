Vijf gewonden bij ongeval in Kranenburg, 35-jarige Nijmegenaar verdacht van rijden onder invloed

update Universi­teits­ge­bouw getroffen door grote stroomsto­ring en blijft hele dag dicht

NIJMEGEN - Universiteitsgebouw Berchmanianum van de Radboud Universiteit is vandaag de hele dag dicht vanwege een stroomstoring. Het gebouw werd in de ochtend ontruimd en kan niet meer open gaan, ook al is de storing aan het eind van de ochtend opgelost.

1 september