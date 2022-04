Vijf nieuwe ‘leden’ in de gemeente Heumen

MALDEN - Drie van de vier Heumense dorpen deed Joerie Minses aan tijdens zijn eerste lintjesregen als burgemeester. In totaal vijf inwoners van zijn gemeente werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Volledig scherm Antoinette Caenen-van de Ven. © Goedele Monnens

Antoinette Caenen-van de Ven uit Malden zette zich 35 jaar lang in voor de Stichting Werkgroep Missie en Ontwikkeling Malden. Die vrijwilligersorganisatie doet aan armoedebestrijding en educatie in diverse ontwikkelingslanden. De decoranda had een bestuursfunctie, maar was vooral ook als hardwerkende organisatorische én uitvoerende spil actief voor De Schakel, de bijbehorende winkel die tweedehands kleding verkoopt en inzamelt voor gebruik in Suriname. Hét gezicht van de winkel heeft haar werk nu vanwege haar leeftijd (81) neergelegd.

Volledig scherm Koos Groenen. © Goedele Monnens

Koos Groenen uit Malden is al sinds de oprichting van fietstoervereniging De Pedaleurs in 1981 penningmeester en betrokken bij de vele activiteiten en sportwedstrijden die de vereniging organiseert. Ook is hij al ruim twintig jaar actief bij voetbalvereniging Juliana '31, waar hij verantwoordelijk is voor de belijning van 6,5 velden. Hij helpt tijdens de Vierdaagse ook bij het regelen van slaapgelegenheid van honderd lopers op sportpark De Broeklanden en is met hand- en spandiensten nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse grote rommelmarkt.

Volledig scherm René Jetten. © Goedele Monnens

René Jetten uit Heumen was sinds 1969 vrijwilliger bij Muziekvereniging Vlijt en Volharding. Niet alleen als muzikant (hij speelde de eerste bugel), maar ook bij de organisatie van concerten en de bouw van het clubgebouw. Hij werkte veel aan decors en tribunes. Jetten was ook belangrijk voor het jeugdcarnaval in het dorp en was in 1989 zélf prins carnaval. Hij was ook vrijwilligers bij dorpshuis Terp en is nog steeds zeer actief als klusser, schoonmaker en lijnentrekker bij s.v. Heumen. Ook bij toneelvereniging Het Plankier is hij druk als decorbouwer.

Volledig scherm Franz Grienberger. © Goedele Monnens

Franz Grienberger uit Overasselt heeft ook buiten zijn dorp zijn sporen verdiend. Hij was als wethouder zelfs korte tijd invalburgemeester in het toenmalige Millingen aan de Rijn, en was zo op zijn 26ste de jongste burgervader ooit. Later werd hij burgemeester van Westervoort en Heumen. In Overasselt is hij al geruime tijd vrijwilliger bij de tafeltennisvereniging. Ook de stichting Overasselt Promotions kan op zijn praktische hulp rekenen, bijvoorbeeld bij de sinterklaasintocht en Bevrijdingsdag. Grienberger is ook belangrijk voor het plaatselijke Oranjecomité en Muziekvereniging Kunst Na Arbeid.

Volledig scherm Gerard Schoenmakers. © Goedele Monnens

Gerard Schoenmakers uit Overasselt trainde lange tijd de A-junioren van voetbalvereniging Overasseltse Boys en leidde als scheidsrechter bijna veertig jaar lang amateurwedstrijden. Hij is daarvoor door de KNVB ook uitgebreid onderscheiden. Vaak kreeg hij, als strakke leider, lastige wedstrijden toebedeeld. Hij was begeleider op EHBO-avonden en haalde in het dorp oud papier op. Bij tennisvereniging LTVO werd Schoenmakers belangrijk bij het onderhoud van de banen en het clubgebouw. Nu bezorgt hij brood en boodschappen bij diverse zorginstellingen en ouderen.