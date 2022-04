Vijftig tinten grijs is in Millingen veel minder erotisch

De week voor Pasen is eigenlijk pas de traditionele start van het buitenseizoen. Plantenbakken worden gevuld, het gras voor het eerst gemaaid en de laatste struiken met lange takken flink gesnoeid. ‘De Goede Week’ is voor velen ook het moment om zelfs over een complete herinrichting van de tuin na te denken.



Het is dan dus ook Groene Week. Toevallig zag ik dat het van 12 tot en met 18 april zelfs officieel De Week van de Groene Tuin is.