Vind je die valse wolfspin ook eng? Zo kun je daarmee leren omgaan

Over twee jaar 114 woningen op terrein van ‘boterfa­briek’ aan de Weurtseweg

NIJMEGEN - Over twee jaar staan er 114 nieuwe woningen aan de kop van de Weurtseweg op het terrein van margarinefabriek Batava, in de volksmond de ‘boterfabriek’. Het oudste deel is industrieel erfgoed uit 1881. Dat blijft overeind en wordt blikvanger van het wijkje. Daar komen 25 appartementen in.

4 november