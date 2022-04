Vintage kilo sale op het Hubert-terrein: ‘De nostalgie vind ik heerlijk’

Er klinkt vrolijke discomuziek bij een loods vol met oude bloezen. In de hoek staat een weegschaal. Twee keer per jaar is het voormalige fabrieksterrein Hubert in de Hazenkamp het decor van het Vintage Kilo Sale Festival van kledingbedrijf Fabrics and More. ,,Na de zomer en na de winter. Dan wordt het assortiment verwisseld en stallen we het hier uit”, vertelt eigenaar JP van Koningsbrugge (64). Het hele jaar door verkoopt hij zijn collecties vintage kleding in zijn winkel in de Derde Walstraat. Ook daar betaal je per kilo.