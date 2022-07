Vissers blij: rechter bevestigt eeuwenoude visrechten in de polder

In de maag

,,Dit is heel goed nieuws voor ons", zegt bestuurslid Ferdie de Ries van De Voorn. ,,We zaten hier echt mee in onze maag. Al sinds onze vereniging bestaat, al bijna honderd jaar, mogen we daar langs de Waal vissen. En in de Bisonbaai al sinds die bestaat. We hebben in de Ooijpolder en Groenlanden steeds minder plek om te vissen, dus ik ben hier heel blij mee. De prijzen die Komen zou vragen, zouden we als vissers nooit kunnen opbrengen.”